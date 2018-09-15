Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека стали жертвами урагана "Флоренс" в Северной Каролине, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Мать и ребенок погибли из-за дерева, упавшего на их дом; еще один человек скончался в результате удара током.

Сообщается также о женщине, к которой скорая опоздала из-за поваленного дерева.

Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США в пятницу утром. Несмотря на то, что по мере своего продвижения шторм ослаб до первой из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, он по-прежнему представляет серьезную опасность. 1,7 млн человек предупредили о вероятности эвакуации.

Ураган повалил множество деревьев, повредил дороги; без электричества осталось около 700 тысяч жителей.

Ожидается, что для внутренних районов штата все худшее еще впереди. В ближайшие дни из-за ливней реки выйдут из берегов, и многие районы будут подтоплены; на помощь местным жителям отправлено около 10 тысяч военных и спасателей.

Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc — ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.

Метеоролог Райан Мэй сообщил AP, что за неделю "Флоренс" обрушит на Северную и Южную Каролину, Вирджинию, Джорджию, Теннесси, Кентукки и Мэриленд почти 70 триллионов литров воды. Этого достаточно, чтобы покрыть всю территорию штата Техас 10-сантиметровым слоем воды или наполнить весь Чесапикский залив, подсчитал он.