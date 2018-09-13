МИД РФ опроверг сообщения о дипломате-перебежчике, сдавшем отравителей Скрипалей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла появившиеся в британских СМИ сообщения о российском дипломате, якобы работавшем в посольстве в Риме, завербованном британской разведкой и сообщившем имена участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

"На днях британскими СМИ была представлена очередная серия "шпионского сериала". В нем появился новый сюжет - некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем "Аполлон" и якобы передавший настоящие имена "отравителей" Скрипалей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, "российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал"".

Она отметила, что "такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб". "Масштабы дезинформации по "делу Скрипалей" со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фейковых" вбросов не достоин комментариев", - заявила представитель МИД РФ.

Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке писала, что подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата.

В публикации говорилось, что дипломата завербовали в Риме спустя несколько недель после отравления Скрипалей. Издание отмечало, что у дипломата с кодовым именем "Аполлон" не было официальной должности в посольстве и он занимался сбором секретных данных НАТО.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

В четверг 13 августа телеканал Russia Today опубликовал интервью главного редактора Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым. Мужчины, в частности, рассказали о туристических целях поездки в Солсбери, а также заявили, что они не являются сотрудниками ГРУ и не привозили в Великобританию нервно-паралитическое вещество.