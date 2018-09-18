Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В армии Франции во вторник опровергли информацию о том, что Париж имеет отношение к инциденту с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает интернет-портал французской газеты France Soir со ссылкой на армейского представителя.

"Вооруженные силы Франции опровергают (данные) о какой-либо причастности к этой атаке", - цитирует издание его слова.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

Знакомый с ситуацией источник в американском руководстве заявил CNN, что самолет мог быть случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск. По его данным, они вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.

В министерстве обороны США заверили, что не имеют отношения к проведенному в понедельник вечером ракетному обстрелу Латакии.