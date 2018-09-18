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Нетаньяху в разговоре с Путиным заявил о намерении продолжать борьбу в Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета Ил-20, сообщает во вторник израильский "Десятый канал"

"Нетаньяху поговорил по телефону с Российским президентом Путиным и выразил сожаление в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, сбитого возле Сирии", - написал в твиттере журналист этого телеканала Барак Равид.

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Также в ходе разговора, по данным израильских СМИ, Нетаньяху заявил Путину, что Израиль готов бороться против военного присутствия Ирана в Сирии и против попыток Ирана передать вооружение военизированной шиитской организации "Хезболла".

Кроме того, в разговоре премьер Израиля предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля, чтобы тот передал всю необходимую информацию по инциденту.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

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Теги: Израиль, Беньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Ил-20

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