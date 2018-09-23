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Митрополит Онуфрий отказался от встречи с константинопольскими экзархами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви, прибывшими на Украину проложить путь к "автокефалии".

"Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать", - сообщил управделами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью украинскому изданию "Вести".

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Одной из причин отказа митрополита Онуфрия от встречи с посланцами Константинополя он назвал то, что сам их приезд на территорию Украинской православной церкви "должен быть обговорен заранее, и они должны были бы получить на это позволение со стороны УПЦ".

"Указанные епископы же приехали самочинно, и не просто как паломники, а с четкой целью - заниматься реализацией каких-то своих проектов. Учитывая все это, мы должны констатировать отсутствие какого-либо прямого диалога с Фанаром", - пояснил представитель канонической Церкви Украины.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как Российская Федерация использует РПЦ как инструмент влияния на Украину.

7 сентября Констатинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине", на что РПЦ пригрозила разорвать дипломатические отношения с Константинополем.

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Теги: Украина, митрополит Онуфрий, РПЦ, УПЦ, Константинополь

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Митрополит Онуфрий отказался от встречи с константинопольскими экзархами

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