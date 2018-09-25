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Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не будут перенесены из Минска

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Не будут перенесены из Минска в "другую столицу", как того требовал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на два российских дипломатических источника, также информацию подтвердили глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

"Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что пришло время перенести переговорную площадку из Минска "в какую-то другую столицу". По его мнению, Белоруссия не придерживается нейтральной позиции и "хронически голосует против" украинских инициатив в ООН, даже когда они не касаются конфликта в Донбассе. Тем не менее предложение дипломата не нашло отклика у других участников процесса - России и Донбасса", - говорится в публикации.

"Реализация минского процесса и переговоры контактной группы и так постоянно сталкиваются с искусственными трудностями по вине украинской стороны. Данное заявление можно рассматривать исключительно как политический пиар. Перенос площадки не поможет урегулированию. Более того, подобными действиями Украина разрушит минский мирный процесс", - заявил изданию источник в российских дипломатических кругах.

Другой собеседник газеты отметил, что столица Белоруссии была выбрана как наиболее удобное для всех участников переговоров место с точки зрения логистики. Кроме того, он уточнил, что участие Минска в переговорах заключается в предоставлении площадки и помощи в организации встреч, пишет издание.

"Никакого политического давления на участников процесса Белоруссия не оказывает и исправно придерживается нейтралитета в соответствии со своей посреднической миссией", - приводит газета слова собеседника.

Белорусские политики и дипломаты никогда не допускали никаких провокаций по отношению к Украине, напомнил "Известиям" Л.Калашников. По его словам, площадка в Минске всегда всех устраивала, а тема переноса возникла лишь потому, что власти в Киеве хотят дотянуть до выборов, так и не приступив к реализации Минских соглашений.

Между тем, как отмечается в статье, в ДНР считают, что подобные заявления делаются для отвлечения внимания, поскольку сейчас перед Украиной стоит вопрос о продлении особого статуса Донбасса, а делать этого Киев не хочет.

"Поэтому тема замыливается при помощи подобных инфоповодов. Это сугубо политическое заявление. От перемены мест проведения переговоров ситуация не изменится. Более того, ДНР на это не пойдет", - заверил издание М.Руденко.

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) предоставить оперативный комментарий отказались, пишут "Известия".

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Теги: Минск, Украина, Донбасс
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