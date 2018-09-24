Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о получении разрешения и детали прохождения Керченского моста поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" ВМС Украины, которые на прошлой неделе шли из Одессы в Азовское море.
"Разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале запросили у Росморпорта, и за лоцманской поддержкой тоже обратились в наши службы, покорно стояли в очереди за гражданскими судами. Это бесславное начало конца проекта под название "Незалежна Україна", - написал Аксенов в фейсбуке.
Глава Крыма при этом высказал мнение, что украинский военный флот находится в состоянии упадка. "Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения - Крымского моста в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" - разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах", - заявил Аксенов.
"Донбасс" и "Корец" вышли из Одессы 20 сентября.
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым сообщила вечером 21 сентября, что два корабля ВМС Украины находились недалеко от берегов Крыма в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.
22 сентября "Донбасс" и "Корец" в сопровождении российских военных прошли под арками Керченского моста.
Президент Украины Петр Порошенко накануне поздравил "Донбасс" и "Корец" с выходом в Азовское море. По его словам, эти суда станут частью вновь создаваемой военно-морской базы украинского флота на Азове.
Согласно данным из открытых источников, "Донбасс" - бывшая плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела название "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс".
Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины.
После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на обоих кораблях подняли российский флаг, украинский экипаж вывели на берег. В апреле-мае того же года суда вернули в состав ВМС Украины и перебазировали в порты на юге страны.