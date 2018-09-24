Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о получении разрешения и детали прохождения Керченского моста поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" ВМС Украины, которые на прошлой неделе шли из Одессы в Азовское море.

"Разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале запросили у Росморпорта, и за лоцманской поддержкой тоже обратились в наши службы, покорно стояли в очереди за гражданскими судами. Это бесславное начало конца проекта под название "Незалежна Україна", - написал Аксенов в фейсбуке.

Глава Крыма при этом высказал мнение, что украинский военный флот находится в состоянии упадка. "Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения - Крымского моста в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" - разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах", - заявил Аксенов.

"Донбасс" и "Корец" вышли из Одессы 20 сентября.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым сообщила вечером 21 сентября, что два корабля ВМС Украины находились недалеко от берегов Крыма в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

22 сентября "Донбасс" и "Корец" в сопровождении российских военных прошли под арками Керченского моста.

Президент Украины Петр Порошенко накануне поздравил "Донбасс" и "Корец" с выходом в Азовское море. По его словам, эти суда станут частью вновь создаваемой военно-морской базы украинского флота на Азове.