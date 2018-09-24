Главные новости
В РоссииРоссия передаст Сирии комплекс С-300В РоссииКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаВ РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах
В России

Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за лоцманской поддержкой украинские "Донбасс" и "Корец" также обращались к российским службам

Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива
Корабль "Донбасс"
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о получении разрешения и детали прохождения Керченского моста поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" ВМС Украины, которые на прошлой неделе шли из Одессы в Азовское море.

"Разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале запросили у Росморпорта, и за лоцманской поддержкой тоже обратились в наши службы, покорно стояли в очереди за гражданскими судами. Это бесславное начало конца проекта под название "Незалежна Україна", - написал Аксенов в фейсбуке.

В миреУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеЧитать подробнее

Глава Крыма при этом высказал мнение, что украинский военный флот находится в состоянии упадка. "Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения - Крымского моста в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" - разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах", - заявил Аксенов.

"Донбасс" и "Корец" вышли из Одессы 20 сентября.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым сообщила вечером 21 сентября, что два корабля ВМС Украины находились недалеко от берегов Крыма в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

22 сентября "Донбасс" и "Корец" в сопровождении российских военных прошли под арками Керченского моста.

Президент Украины Петр Порошенко накануне поздравил "Донбасс" и "Корец" с выходом в Азовское море. По его словам, эти суда станут частью вновь создаваемой военно-морской базы украинского флота на Азове.

Согласно данным из открытых источников, "Донбасс" - бывшая плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела название "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс".

Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины.

После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на обоих кораблях подняли российский флаг, украинский экипаж вывели на берег. В апреле-мае того же года суда вернули в состав ВМС Украины и перебазировали в порты на юге страны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Азовское море, Крым, Сергей Аксенов

Новости по теме

В России
Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за лоцманской поддержкой украинские "Донбасс" и "Корец" также обращались к российским службамПодробнее
 Полиция подтвердила задержание Навального по административной статьеПолиция подтвердила задержание Навального по административной статье
По словам соратников оппозиционера, новое дело связано с митингами 9 сентября против повышения пенсионного возрастаПодробнее
 Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкогольМинздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь
Концепция должна быть представлена 1 февраля 2019 годаПодробнее
 Россия передаст Сирии комплекс С-300Россия передаст Сирии комплекс С-300
По словам Сергея Шойгу, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление систем связи боевой авиации над акваторией Средиземного моряПодробнее
КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах
Речь идет о Хакасии, Владимирской области и Хабаровском краеПодробнее
 Соратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемникаСоратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемника
Оппозиционера задержали в рамках административного дела, связанного с митингами 9 сентябряПодробнее
 Кандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской областиКандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской области
Обработаны 100% протоколовПодробнее
 Российские ученые анонсировали создание абсолютно защищенной вычислительной средыРоссийские ученые анонсировали создание абсолютно защищенной вычислительной среды
Базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный "Эльбрус"Подробнее
 Сипягин опередил Орлову почти на 12% на выборах во Владимирской областиСипягин опередил Орлову почти на 12% на выборах во Владимирской области
Обработана половина протоколовПодробнее
 Памфилова предостерегла от поспешных выводов по итогам выборов во Владимирской областиПамфилова предостерегла от поспешных выводов по итогам выборов во Владимирской области
Глава ЦИК отметила малое количество официальных жалобПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия передаст Сирии комплекс С-300В РоссииКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаВ РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахЭкономика"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New StreamЭкономикаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСпортЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива

Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за лоцманской поддержкой украинские "Донбасс" и "Корец" также обращались к российским службам Подробнее

Два игрока СКА стали лауреатами недели в КХЛ

Судимый петербуржец ранил мужчину во время ссоры, отвез его в больницу и скрылся

Полиция подтвердила задержание Навального по административной статье

Полиция подтвердила задержание Навального по административной статьеПо словам соратников оппозиционера, новое дело связано с митингами 9 сентября против повышения пенсионного возраста Подробнее

Рассмотрение иска ТНТ к "Яндексу" о блокировке пиратских сериалов начнется в октябре

ФСБ сообщила о выдворении из России сотрудника СБУ Украины

"Автотор" начал пилотный выпуск тяжелых грузовиков Hyundai

Организатор квеста в Петербурге осужден условно за сломанный позвоночник участницы

Адвокат Верзилова попросил СКР расследовать его отравление

Прокуратура нашла ржавые инструменты в медкабинете и насекомых в пищеблоке СИЗО Норильска

Голикова анонсировала планы продлить программу маткапитала после 2021 года

Митрополит Иларион призвал не увлекаться составлением списков "специализации" святых

Додон заявил о незаконности его отстранения от должности президента

Путин и Асад провели телефонный разговор

В Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборов

Россия сыграет с Бразилией и США на третьем этапе ЧМ по волейболу

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 сентября

Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь

Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкогольКонцепция должна быть представлена 1 февраля 2019 года Подробнее

Лукашенко посетовал, что минское "Динамо" "колбасит" в чемпионате КХЛ

В ближайшие два дня в Москву придут дожди и похолодание

"Победа" взыскала 250 тыс. рублей с курильщика за внеплановую посадку самолета

В КПРФ подтвердили участие Ищенко в новых выборах губернатора Приморья

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');