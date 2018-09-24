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Два корабля ВМС Украины, вошедшие накануне в Азовское море, прибыли в Мариуполь

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Два корабля ВМС Украины - поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец", которые в минувшее воскресенье прошли через Керченский пролив, к вечеру понедельника добрались до Мариуполя в Донецкой области Украины, сообщил "Украинский милитаристский портал".

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны" (катера были перебазированы в Азовское море ранее и 23 сентября вышли навстречу двум украинским судам - ИФ)", - говорится в информации портала.

Как сообщалось, "Донбасс" и "Корец" вышли из Одессы 20 сентября.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым заявила вечером 21 сентября, что корабли украинского флота находились недалеко от берегов Крыма в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

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Днем 22 сентября корабли прошли через Керчь-Еникальский канал под "присмотром" двух судов российской погранслужбы.

"Все суда, чтобы пройти канал с лоцманом или без лоцмана, запрашивают так называемый трафик-контроль у службы регулирования движения судов, она находится в ведении "Росморпорта" (подчиняется Росморречфлоту - ИФ). Они запросили лоцмана. Их (украинские корабли - ИФ) сопровождают российские военные суда", - отметил осведомленный источник "Интерфакса".

В пресс-службе Росморречфлота сообщили "Интерфаксу", что "Донбасс" и "Корец" по имеющемуся порядку были включены в состав каравана, который проследовал по Керченскому проливу. "Наша сторона обеспечивает лоцмана. Наша часть - обеспечить безопасность мореплавания", - сказали в Росморречфлоте.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "Донбасс" и "Корец" станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове, и поблагодарил экипаж "за безупречно выполненный приказ".

Согласно данным из открытых источников, "Донбасс" - бывшая плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела название "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс".

Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины.

После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на обоих кораблях подняли российский флаг, украинский экипаж вывели на берег. В апреле-мае того же года суда вернули в состав ВМС Украины и перебазировали в порты на юге страны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в сентябре 2018 года утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием.

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Теги: Украина, Мариуполь

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