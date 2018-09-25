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Кабмин Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал Армии обороны Израиля продолжать действия, направленные против военного присутствия Ирана в Сирии, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление кабинета.

"Кабинет инструктирует Армию обороны Израиля продолжать действовать против укоренения военного присутствия Ирана в Сирии, продолжая при этом координацию в сфере безопасности с Россией", - говорится в заявлении, выдержки из которого публикует газета.

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Заседание кабинета министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности состоялось 25 сентября и продлилось два с половиной часа. Оно было созвано в офисе премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы снять "напряженность в отношениях с Россией" после информации о намерении Москвы поставить в Сирию комплексы ПВО С-300.

Как сообщал 24 сентября пресс-служба Нетаньяху, он в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе.

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.

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Теги: Израиль, Россия, Ил-20

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