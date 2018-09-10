Специалистов из России допустили к американским биолабораториям в Армении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские специалисты получили допуск к американским лабораториям, которые занимаются исследованием биоматериалов и расположены на армянской территории, сообщил председатель правительства Армении Никол Пашинян в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - заявил премьер-министр Армении.

При этом он пояснил, что у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".

"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории", - добавил Пашинян.

Кроме того, он подчеркнул, что "это никак не может быть использовано против России".

"Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", - сказал премьер-министр Армении