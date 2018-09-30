Премьер Армении не исключил проведение выборов в парламент в этом году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.
"Не исключено до конца года", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках проведения выборов.
По его словам, в скором времени начнутся обсуждения с парламентскими силами.
Ранее Пашинян уже заявлял об необходимости проведения внеочередных выборов в парламент страны в кратчайшие сроки.
Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян был избран премьером страны 8 мая 2018 года после нескольких недель акций протеста против назначения главой правительства бывшего президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна.
12 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Пашиняном правительства. Этими указами правительство было полностью сформировано.
На совещании с новыми членами правительства 13 мая Пашинян назвал подготовку к парламентским выборам приоритетной политической задачей.