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Премьер Армении не исключил проведение выборов в парламент в этом году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.

"Не исключено до конца года", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках проведения выборов.

По его словам, в скором времени начнутся обсуждения с парламентскими силами.

Ранее Пашинян уже заявлял об необходимости проведения внеочередных выборов в парламент страны в кратчайшие сроки.

Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян был избран премьером страны 8 мая 2018 года после нескольких недель акций протеста против назначения главой правительства бывшего президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна.

12 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Пашиняном правительства. Этими указами правительство было полностью сформировано.

На совещании с новыми членами правительства 13 мая Пашинян назвал подготовку к парламентским выборам приоритетной политической задачей.

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Теги: Армения, Никол Пашинян

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