Пашинян призвал Кочаряна и брата Саргсяна вернуть "украденные у народа" деньги

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал одну неделю брату экс-президента Армении (2008-2018 гг.) Сержа Саргсяна Александру Саргсяну, чтобы тот вернул "украденные у народа" деньги.

"Только в одном из армянских банков на его счету $30 млн. Эти деньги заморожены. Даю неделю, чтобы он добровольно вернул украденные у народа деньги в госбюджет", - сказал Пашинян, выступая на предвыборном митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана вечером во вторник.

По его словам, "миллиардным состоянием" владеет и экс-президент Армении (1998-2008 гг.) Роберт Кочарян.

"Добровольно верните эти украденные деньги народу, и тогда мы с народом на площади решим, простить вас или нет. Если нет - то у вас большие проблемы, нет в мире силы, которая сможет вам помочь. Не пытайтесь нас шантажировать", - отметил Пашинян.

Во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор Службы нацбезопасности Артур Ванценян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против Кочаряна, экс-глав Минобороны Микаела Арутюняна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова". Во время другого телефонного разговора Ванецян вновь призвал Хачатряна быть осторожным с делом Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал Ванецян.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.