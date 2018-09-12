Премьер Армении ходатайствовал о смягчении меры пресечения генсеку ОДКБ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности по ходатайству об изменении меры пресечения генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову с ареста на подписку о невыезде.

"Я получил устное ходатайство от имени всех глав стран ОДКБ о том, что, если возможно, изменить меру пресечения. Я позвонил главе Специальной следственной службы, сказал, что от имени глав стран ОДКБ есть такое ходатайство. И если они ходатайствуют, то и я могу себе позволить присоединиться к этому ходатайству, и если возможно, обсудить этот вопрос", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

11 сентября в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян и председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".

Во время другого телефонного разговора Ванецян вновь призвал Хачатряна быть осторожным с делом Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал Ванецян.