В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В правоохранительных органах Донецкой народной республики рассматривают в качестве возможной версию, по которой прогремевший в субботу в Донецке взрыв был инсценировкой покушения на кандидата на пост главы ДНР Игоря Хакимзянова.
Эту версию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.
Как отметил источник, ссылаясь на оперативные данные, инсценировка покушения могла рассматриваться как "пиар" в преддверие кампании по выборам главы республики.
Вместе с тем источник подчеркнул, что окончательные выводы по поводу происшедшего должно сделать следствие.
В субботу Куйбышевском районе Донецка прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Взрыв прогремел в здании на улице Хлебодарная, где в тот момент проходил съезд Коммунистической партии ДНР, на котором присутствовал Хакимзянов.
Со своей стороны глава Компартии ДНР Борис Литвинов считает прогремевший взрыв попыткой сорвать участие партии в выборах.
"Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы, - сказал он. - Сегодня был и съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты Народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их - я теперь не знаю".
Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного совета назначены на 11 ноября. По решению Центризбиркома, с 28 сентября начался процесс регистрации кандидатов на пост главы самопровозглашенной республики.
31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.