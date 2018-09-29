В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В правоохранительных органах Донецкой народной республики рассматривают в качестве возможной версию, по которой прогремевший в субботу в Донецке взрыв был инсценировкой покушения на кандидата на пост главы ДНР Игоря Хакимзянова.

Эту версию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

Как отметил источник, ссылаясь на оперативные данные, инсценировка покушения могла рассматриваться как "пиар" в преддверие кампании по выборам главы республики.

Вместе с тем источник подчеркнул, что окончательные выводы по поводу происшедшего должно сделать следствие.

В субботу Куйбышевском районе Донецка прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Взрыв прогремел в здании на улице Хлебодарная, где в тот момент проходил съезд Коммунистической партии ДНР, на котором присутствовал Хакимзянов.

Со своей стороны глава Компартии ДНР Борис Литвинов считает прогремевший взрыв попыткой сорвать участие партии в выборах.

"Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы, - сказал он. - Сегодня был и съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты Народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их - я теперь не знаю".