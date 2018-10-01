Что случилось этой ночью: понедельник, 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Телеканал "Россия 1" опубликовал видео из кафе "Сепар", где 31 августа погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

- Начался процесс перевода "Почты России" в акционерное общество со стопроцентным государственным участием. У предприятия есть год на всю процедуру. После акционирования "Почтой России" будет управлять совет директоров.

- На границе Северной и Южной Кореи началось разминирование. На двух незначительных участках сухопутной границы уберут мины в знак стремления к примирению.

- Здание мебельного центра в Иркутске уничтожено пожаром. Огонь распространился на площади более четырех тысяч квадратных метров. Пожар начался ночью, и на территории центра находился только дежурный персонал. Людей эвакуировали, и никто не пострадал.