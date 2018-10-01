Власти Индонезии заверили в безопасности острова Бали для туристов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минтуризма Индонезии заявляет, что землетрясение и последовавшее цунами на острове Сулавеси не затронуло Бали и другие острова архипелага.

"Обстановка на других островах Индонезии остается спокойной. Самое популярное из индонезийских направлений - остров Бали, расположенный в 1,038 км от пострадавших районов, продолжает гостеприимно встречать туристов со всего мира, опасности для отдыхающих нет. Министерство туризма Индонезии надеется на содействие со стороны туристических операторов и средств массовой информации в грамотном освещении событий и своевременном оповещении туристов", - говорится в сообщении.

Как уточняют в министерстве, в связи со сложившейся ситуацией министр туризма Республики Индонезия Ариф Яхья объявил об активизации Антикризисного центра по вопросам туризма (TCC) и других специальных служб, которые круглосуточно осуществляют тщательный мониторинг ситуации. На острове Сулавеси ведутся активные работы по устранению последствий стихийного бедствия.

"Агентство авиационной навигации AirNav Indonesia официально объявило о том, что ранее закрытый аэропорт Мутьяра-сис-Аль в Палу уже 30 сентября частично возобновил работу, принимая некоторые типы воздушных судов и гуманитарные грузы", - говорится в сообщении Минтуризма.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, российских туристов нет среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия. Остров Сулавеси не является туристическим районом, и россияне его практически не посещают. Ростуризм в воскресенье рекомендовал россиянам не посещать сейсмоопасные районы Индонезии.

В пятницу в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение силой 7,4 баллов, за которым последовало цунами. Волна высотой 1,5-2 метра достигла городов Дунгала и Палу, став причиной многочисленных разрушений и жертв среди местного населения. Число погибших превысило 800 человек и, по данным, СМИ, может достичь нескольких тысяч.