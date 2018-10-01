В Армении объявят национальный траур в день похорон Шарля Азнавура

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур, написал на своей странице в фейсбуке премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о скончавшемся в понедельник всемирно известном шансонье. Как сообщал корреспондент "Интерфакса", акция памяти проходит также в городе Гюмри.

Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян, члены правительства и посол Франции в Армении Джонатан Лакот участвуют в Ереване в церемонии зажжения свечей на площади Азнавура, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Candlelight vigil at Charles Aznavour square of #Yerevan, #Armenia. Today we mourn the loss of a true legend, Charles #Aznavour, who will always live in our hearts and whose legacy will always be treasured. pic.twitter.com/1Iu39JJSJk — Anna A. Naghdalyan (@naghdalyan) 1 октября 2018 г.

"Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавур скончался во Франции в возрасте 94 лет. Он был послом Армении в Швейцарии и представителем республики в ЮНЕСКО.