Владелец теплохода "Севастополь" оценил срок его отплытия из Пусана в неделю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Теплоход "Севастополь", задержанный в южнокорейском Пусане, получил разрешение на выход из порта и покинет его примерно через неделю, заявил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца Геннадий Кононенко.

Он отметил, что поскольку грузоотправители отказались от отправки груза на теплоходе "Севастополь", сейчас необходимо будет решать вопрос с новой загрузкой. "Думаю, что на это уйдет примерно неделя. После этого "Севастополь" покинет порт Пусан", - сообщил Кононенко.

Как сообщалось, в минувшую субботу российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в Пусане. Судовладелец заявил, что теплоход задержан из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

В понедельник консул РФ в Пусане Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин". "Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний", - отметил дипломат.

Запрет на выход из порта Пусана был снят ранее во вторник.