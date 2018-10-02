Глава службы безопасности Януковича даст показания о вывозе Бошировым экс-президента

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Начальник службы безопасности бывшего президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь обратился в Оболонский районный суд Киева с просьбой дать свидетельства по поводу участия якобы полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Анатолия Чепиги, также известного как Руслан Боширов, в сопровождении Януковича в Крым в феврале 2014 года.

Скан-копию соответствующего заявления от 2 октября на имя председательствующего в деле о госизмене Януковича судьи Владислава Девятко опубликовал на своей странице в фейсбуке во вторник адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"В связи с распространением в СМИ информации об участии гражданина Российской Федерации Боширова/Чепиги в охране и сопровождении президента Украины Виктора Федоровича Януковича в АРК Крым в феврале 2014 года, сообщаю о готовности предоставить суду свидетельства по этому поводу. Прошу суд обеспечить мой допрос в судебном заседании по этому делу", - говорится в тексте документа.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее на встрече с министром по вопросам безопасности и экономической преступности Великобритании Беном Уоллесом утверждал, "что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента - беглеца Януковича из Украины".