СМИ связали Анатолия Чепигу с операцией по спасению Януковича в 2014 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полковник ГРУ Анатолий Чепига, которого СМИ называют одним из исполнителей покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери, получил звание Героя России за операцию по спасению экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, говорится в публикации, подготовленной центром "Досье", автором которого выступил Сергей Канев, принимавший участие в расследовании Bellingcat и The Insider.

"По информации "Досье", в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России", - сказано в материале.

В расследовании международной команды журналистов Bellingcat, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что в декабре 2014 года Чепига был удостоен высшей государственной награды России "за проведение миротворческой миссии". Bellingcat считает, что единственным регионом, где Россия в тот момент якобы вела военную операцию, был восток Украины, и делала вывод, что Чепига отличился именно там.

В Кремле заявили, что проверили данные расследования Bellingcat и The Insider и не нашли никаких сведений о присвоении звезды Героя России человеку по имени Анатолий Чепига.

Автор расследования Сергей Канев после публикации расследования вынужденно уехал из России, сообщив, что опасается за свою безопасность.