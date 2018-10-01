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В мире Отравление Сергея Скрипаля

СМИ связали Анатолия Чепигу с операцией по спасению Януковича в 2014 году

По сведениям журналистов, именно за эвакуацию экс-президента Украины полковник ГРУ получил звание Героя России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полковник ГРУ Анатолий Чепига, которого СМИ называют одним из исполнителей покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери, получил звание Героя России за операцию по спасению экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, говорится в публикации, подготовленной центром "Досье", автором которого выступил Сергей Канев, принимавший участие в расследовании Bellingcat и The Insider.

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"По информации "Досье", в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России", - сказано в материале.

В расследовании международной команды журналистов Bellingcat, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что в декабре 2014 года Чепига был удостоен высшей государственной награды России "за проведение миротворческой миссии". Bellingcat считает, что единственным регионом, где Россия в тот момент якобы вела военную операцию, был восток Украины, и делала вывод, что Чепига отличился именно там.

В Кремле заявили, что проверили данные расследования Bellingcat и The Insider и не нашли никаких сведений о присвоении звезды Героя России человеку по имени Анатолий Чепига.

Автор расследования Сергей Канев после публикации расследования вынужденно уехал из России, сообщив, что опасается за свою безопасность.

Петров и Боширов

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в отношении Петрова и Боширова выданы национальный и международный ордера на арест.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери в туристическую поездку. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

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Теги: Анатолий Чепига, Украина, Виктор Янукович

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