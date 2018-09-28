В России Отравление Сергея Скрипаля

Кремль не нашел в списках Героев России полковника Чепиги

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Кремль не располагает информацией о том, что Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по "делу Скрипалей" Руслана Боширова, награждался звездой Героя России.

"Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Накануне Песков пообещал, что в Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider по "делу Скрипалей", в которых утверждается, что Руслан Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

В материале указывалось, что в декабре 2014 г. полковник Чепига был удостоен высшей государственной награды России - звание Героя России "За проведение миротворческой миссии".

Расследование Bellingcat

В расследовании международной команды журналистов Bellingcat, обнародованном накануне, говорилось, что подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Руслан Боширов на самом деле Анатолий Чепига, он мог воевать на востоке Украины.

В материале указано, что в декабре 2014 года полковник Чепига был удостоен высшей государственной награды России - звания Героя Российской Федерации "за проведение миротворческой миссии".

"Формулировки и срок награждения дают существенные сведения о том, где была миссия полковника Чепиги. В 2014 году в Чечне не было военной деятельности. Россия еще не была вовлечена в военные действия в Сирии. Единственный регион, в котором Россия вела активные военные операции (секретные) в то время, была восточная Украина, что является наиболее вероятным полем его миссии, о чем свидетельствует секретность его награды", - говорилось в расследовании Bellingcat.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "новый вброс" публикацию о том, что одного из подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери зовут Анатолий Чепига. "Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - ИФ) в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", - написала Захарова в фейсбуке.

"Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?" - отметила Захарова.

Отравление в Солсбери

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в отношении Петрова и Боширова выданы национальный и международный ордер на арест.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Они также назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

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Теги: Руслан Боширов, Анатолий Чепига

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