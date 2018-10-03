ВКС в этом году отследили более 40 запусков российских и зарубежных ракет

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Космические войска из состава Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с начала 2018 года засекли более 40 запусков российских и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщает в среду официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".

Также, согласно тематической инфографике издания, в текущем году Космические войска ВКС РФ сопроводили 14 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

Кроме того, с начала года войска десять раз предупреждали об опасном сближении космических объектов с российской орбитальной группировкой.

В инфографике также сообщается, что 900 космических объектов были обнаружены и приняты на сопровождение. Свыше 500 космических аппаратов с начала года были выведены в мире на орбиты, более 180 объектов прекратили существование, пишет "Красная звезда".