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В Москве не получали документов в связи с обвинениями в адрес сотрудников разведки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон не направлял Москве никаких документов, связанных с обвинениями сотрудников российской разведки в хакерских атаках, сообщил "Интерфаксу" источник во властных структурах РФ.

"Никаких документов на этот счет у нас нет", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил также, что в сообщениях из американского Минюста речь идет о сотрудниках ГРУ, в то время как в России такой структуры давно не существует.

Ранее Минюст США обвинил семерых российских разведчиков в хакерских атаках. На ГРУ , в частности, возложена ответственность за атаки на американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

Кроме того, в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. Также сообщалось, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов разоблачили попытку российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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Теги: Минюст США

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