Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, достигло 1 558 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Во вторник сообщалось о гибели 1200 человек.

В пятницу рядом с городом Палу с населением около 380 тысяч человек произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки вызвали мощное цунами, которое обрушилось на побережье острова Сулавеси. Высота волн достигала 6 метров.

Множество зданий и дорог оказались разрушены; тысячи людей остались без крова и пищи. В Палу люди стоят на улицах с табличками "Нам нужна еда", дети просят милостыю, перед заправками из-за нехватки бензина выстроились огромные очереди из автомобилей, больницы переполнены.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.

В четверг сообщалось, что на острове Сулавеси также произошло извержение вулкана.