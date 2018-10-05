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В мире Нобелевская премия - 2018

Могерини заявила, что пример нобелевских лауреатов Муквеге и Мурад вдохновлял ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что Нобелевская премия мира в этом году вручена людям, которые рисковали своей жизнью, чтобы защитить и спасти других.

"Их пример вдохновлял нашу деятельность в последние годы", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Дени Муквеге и Надя Мурад неустанно трудились в своих обществах, чтобы добиться перемен и положить конец использованию сексуального насилия в качестве орудия войны", - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини добавила, что "имела честь встретиться с Денис Муквеге и Надей Мурад, когда они были удостоены премии Сахарова в Европейском парламенте".

Высокий представитель ЕС также сообщила, что Европейский союз профинансировал в качестве гуманитарной помощи госпиталь Муквеге в Демократической Республике Конго и поддерживает восстановление и примирение в Ираке, чтобы "помочь построить страну, где все люди смогут найти себе место, независимо от своей веры, этнической принадлежности и пола".

В пятницу Нобелевская премия мира 2018 года была присуждена врачу-гинекологу Муквеге (ДР Конго) и правозащитнице Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Муквеге - конголезский гинеколог, кавалер Ордена Почётного легиона. Более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

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Теги: ЕС, Денис Муквеге, Надя Мурад

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