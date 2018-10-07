Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Массовые протесты прошли в Вашингтоне у Капитолия из-за назначения Бретта Кавано одним из верховных судей США. Полиция задержала 164 человека, сообщил в воскресенье телеканал NBC News.

Протестующая толпа скопилась на лестнице у Капитолия. Люди держали растяжки со слоганами "мы верим всем выжившим" и "ноябрь близко" (намек на промежуточные выборы в конгресс США - ИФ). Через полчаса скандирований полицейские начали задерживать людей за "нарушение общественного порядка". После задержания составлялись протоколы, и людей отпускали. Как сообщил телеканал CNN, среди них оказалась голливудская актриса и комик Эми Шумер.

Сенат утвердил Бретта Кавано верховным судьей США 50 голосами против 48. Это минимальный перевес за очень долгое время. Перед назначением психолог Кристин Блейзи Форд обвинила его в попытке изнасилования, которая якобы произошла около 30 лет назад на школьной вечеринке. Позднее появились новые обвинительницы, однако они не смогли ничего доказать.