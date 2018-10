Сенат США утвердил Бретта Кавано на посту судьи Верховного суда

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США большинством голосов поддержали предложенную президентом США кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, сообщили в субботу американские СМИ.

В поддержку Кавано проголосовали 50 сенаторов, против - 48 сенаторов.

В пятницу состоялось ключевое процедурное голосование, по итогам которого сенаторы согласились прекратить обсуждение кандидатуры и перейти к следующему этапу процедуры утверждения Кавано - финальному голосованию.

Издание The Hill отмечает, что это первый случай с 1881 года, когда в США член верховного суда проходит утверждение с таким большим трудом: тогда Стэнли Мэттьюз был утвержден судьей, получив в сенате 24 голоса "за" и 23 - "против".

Издание подчеркивает, что голосование в субботу стало большой победой республиканцев в целом и президента США Дональда Трампа, в частности, перед ноябрьскими промежуточными выборами.

За прекращение дебатов выступил 51 сенатор, тогда как 40 проголосовали "против".

Глава сенатского юридического комитета США Чак Грассли ранее на этой неделе заявил, что рассчитывает на утверждение Кавано 6 октября. Он также заверил, что полностью уверен в высокой квалификации кандидата.

"Я думаю, он должен быть утвержден на голосовании в субботу", - сказал сенатор-республиканец.

В середине сентября газета The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано обвинения отвергает.

10 июля 2018 года Трамп выдвинул кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда США. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Споры вокруг кандидатуры Кавано отражают борьбу между консерваторами и либералами за контролем над Верховным судом.

Суд состоит из девяти человек. До отставки Кеннеди он состоял из пяти судей, назначенных президентами-республиканцами и четырех судей, назначенными президентами-демократами. Четверо судей считались сторонниками консерваторов (республиканцев), четверо - либералов (демократов). Кеннеди занимал несколько обособленную позицию. Как правило, он был на стороне консерваторов, обеспечивая им большинство в Верховном суде, однако периодически все же переходил на сторону либералов.

Кавано считается последовательным сторонником консерваторов и их трактовки американских законов. Таким образом, в случае его утверждения, в суде будет пять судей-консерваторов и четыре судьи-либерала. Это обеспечит важную поддержку республиканцам и лично президенту США Дональду Трампу.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!