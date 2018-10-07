Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,7 тыс. человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1763 человек, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Кроме того, порядка 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, за землетрясением последовало цунами. После начал извергаться вулкан Сопутан, который находится на северо-восточной оконечности острова.

Накануне сообщалось, что российские спасатели доставят свыше 23 тонн гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшей от стихии.