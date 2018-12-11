За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - С начала введения военного положения украинские пограничники не пропустили на въезд на Украину свыше 1,02 тыс. граждан Российской Федерации, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Он отметил, что более 1020 граждан Российской Федерации не пропустили на Украину с начала военного положения.

Вместе с тем, по его словам, это не означает, что на Украину не пускают абсолютно всех граждан РФ.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину", - отметил Слободян.

Помощник главы Госпогранслужбы отметил, что согласно действующему законодательству для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

Слободян отметил, что несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить специальные меры, в Госпогранслужбе фиксируют увеличение количества украинцев, которым отказывают во въезде в Россию. По его словам, таких лиц сейчас почти 280.

Режим военного положения введен в 10 областях Украины, расположенных вдоль границы с РФ, Приднестровьем и вдоль побережья Черного моря. Он действует с 26 ноября по 26 декабря.