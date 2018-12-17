Совет директоров Nissan не смог выбрать нового председателя вместо Гона

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Nissan Motor Co. так и не смог выбрать нового председателя на смену занимавшему этот пост Карлосу Гону, который был арестован 19 ноября и вскоре после этого уволен компанией.

Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник совет директоров Nissan провел заседание, на котором обсуждались варианты действий концерна после ареста Гона и предъявления ему обвинений. Однако вместо того, чтобы назначить нового председателя совета директоров, участники встречи создали комитет, который займется вопросами корпоративного управления.

Также Nissan сообщила о создании еще одного комитета совета директоров, который подыщет нового председателя, при этом компания не уточнила сроки поисков.

Без председателя совета директоров практически все полномочия сосредоточены в руках гендиректора Nissan Хирото Саикавы.

Ранее некоторые аналитики отрасли утверждали, что толчок скандальному делу Гона дал его бывший протеже Саикава так, чтобы не допустить слияния Nissan и Renault. Сам Саикава утверждает, что за расследованием в отношении Гона стояло исключительно желание добиться честной и прозрачной деятельности компании.

Между тем растет напряженность в отношениях между Nissan и ее партнером по альянсу - французской Renault SA, которой было неизвестно о расследовании до самого ареста. Технически Гон пока остается гендиректором и председателем совета директоров Renault, которая пытается получить больше информации о предъявленных ему обвинениях.

Гона обвиняют занижении в общей сложности на $44 млн суммы выплаченного ему Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании за пять лет.