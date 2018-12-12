"ИрАэро" отложила еще на пять часов рейс из китайского Хайкоу в Самару

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" отложила перенесенный ранее на сутки рейс Хайкоу (Китай) - Самара еще почти на пять часов, следует из онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч".

Отправление из Хайкоу переносится с 2:00 13 декабря на 6:55, прибытие в Самару - с 11:00 на 15:55 по московскому времени. Согласно информации онлайн-табло "Курумоча", причиной задержки является решение авиакомпании.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" перенесла рейс Хайкоу-Самара с 12 на 13 декабря.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более 2,3 млн долларов за ранее выполненные рейсы в Китай.

В понедельник авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.

Представитель "ИрАэро" сообщал, что в общей сложности авиакомпания выполнит шесть рейсов, в том числе - из Хайкоу в Казань (363 пассажира), в Уфу (279 пассажиров), Самару (364 пассажира), из Саньи в Санкт-Петербург (265 пассажиров).