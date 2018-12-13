"ИрАэро" снова отложила рейс из китайского Хайкоу в Самару на несколько часов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" в очередной раз отложила рейс Хайкоу (Китай) - Самара, следует из онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч".

Отправление из Хайкоу переносится на 11:00, прибытие в Самару - на 19:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" несколько раз переносила запланированный на 12 декабря рейс Хайкоу-Самара.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более 2,3 млн долларов за ранее выполненные рейсы в Китай.

10 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тысяч клиентов туроператора.

Представитель "ИрАэро" сообщал, что в общей сложности авиакомпания выполнит шесть рейсов, в том числе из Хайкоу в Казань (363 пассажира), в Уфу (279 пассажиров), Самару (364 пассажира), из Саньи в Санкт-Петербург (265 пассажиров).

Ранее в среду Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река", из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам.