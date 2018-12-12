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Рейс "ИрАэро" с китайского Хайнаня в Самару отложен на сутки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" перенесла с 12 декабря на 13 декабря рейс с китайского острова Хайнань Хайкоу-Самара, следует из онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч".

Отправление из Хайкоутеперь запланировано 13 декабря на 2:00, прибытие в Самару - на 11:00 по московскому времени. Перевозка пассажиров будет выполняться на самолете Boeing 777-200.

По данным онлайн-табло "Курумоча", запланированный ранее на 12 декабря рейс из Хайкоу в Самару (должен был прибыть в Самару в 5:15 по московскому времени) отменен.

Кроме того, прибытие другого самолета авиакомпании "ИрАэро" из Хайкоу в Уфу переносится еще на восемь часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Уфы в среду. "Рейс перенесен на более позднее время, к нам он прибудет в 00:25 13 декабря (22:25 мск 12 декабря)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что прибытие уфимских туристов из Хайкоу отложено с 5:00 по Москве 11 декабря на 14:00 12 декабря. Обратный рейс в Китай, запланированный на 12:20 (10:20 по московскому времени) 11 декабря, отменен. На отдых должны были вылететь 325 пассажиров.

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Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

В понедельник авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.

Представитель "ИрАэро" сообщал, что в общей сложности авиакомпания выполнит шесть рейсов, в том числе - из Хайкоу в Казань (363 пассажира), в Уфу (279 пассажиров), Самару (364 пассажира), из Саньи в Санкт-Петербург (265 пассажиров).

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Теги: ИрАэро, Жемчужная река, Китай, Хайнань

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