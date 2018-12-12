Европарламент в Страсбурге закрыли из-за стрельбы в городе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейский парламент в Страсбурге закрыт, а его персонал и депутаты укрыты внутри, сообщил вечером во вторник официальный представитель ЕП Жауме Дук после инцидента со стрельбой.

"Европейский парламент был закрыт, и никто не может покинуть его до нового приказа. Депутаты и персонал получили мэйлы или SMS, указывающие им оставаться в укрытии", - сказано в твиттере представителя Европарламента.

Стрельба произошла во вторник вечером на рождественском базаре в центре города. Личность стрелявшего неизвестна. По последней информации, погибли два человека, еще 11 ранены. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.