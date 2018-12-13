Что случилось этой ночью: 13 декабря, четверг

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к этому утру:

- Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году предъявлены пяти биатлонистам, тренеру, двум врачам и двум массажистам. В настоящий момент российская сборная готовится в Хохфильцене ко второму этапу Кубка мира.

- Боксер Александр Усик выразил поддержку канонической УПЦ в преддверии проведения объединительного собора. Он заявил, что встанет на сторону монахов Киево-Печерской лавры, "если ее будут захватывать". Ранее сообщения с угрозами захвата лавры поступали от радикальных националистов после объявления Константинополем планов по созданию на Украине независимой церкви. Объединительный собор назначен на 15 декабря.

- В Канаде обеспокоены потерей связи с еще одним своим гражданином в Китае. Человек, чье имя не раскрывается, сообщал, что допрашивается китайскими властями. Ранее в КНР был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. Его задержание связывают с арестом финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

- Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Терезе Мэй. 200 членов парламента от консерваторы проголосовали за Мэй, 117 - против. Голосование было инициировано членами партии консерваторов, направившими 48 писем с выражением недоверия действующему премьеру. Незадолго до объявления результатов голосования Тереза Мэй объявила, что не будет баллотироваться в 2022 году на пост председателя партии.

- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Всего в 1/8 финала вышли 16 команд, в 1/16 - 8, еще 8 команд, в том числе российские "Локомотив" и "ЦСКА", выбыли из соревнований. Футболисты "ЦСКА" не смогли пройти в плей-офф чемпионата, несмотря на крупную победу над мадридским "Реалом".