Боксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Знаменитый украинский боксер Александр Усик выразил поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в преддверии проведения так называемого объединительного собора.

"Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов", - заявил абсолютный чемпион мира по боксу Усик в среду, отвечая на вопрос ведущих телеканала "112 Украина".

По совету своего духовника всем, кто спрашивает об отношении боксера к событиям вокруг украинского православия, он рекомендует читать Библию и Евангелие.

"Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - сказал Усик.

Как сообщалось, угрозы захвата лавры стали поступать особенно часто от радикальных националистов после объявления Константинополем планов по созданию на Украине церкви, независимой от Москвы. Проведение собора, на котором планируется учредить такую церковь, намечено на 15 декабря.