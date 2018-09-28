США попытаются отобрать у Huawei проект интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - США пытаются отобрать у китайской Huawei крупный проект по созданию инфраструктуры сети интернет в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Associated Press.

Проект, представленный Huawei в 2016 году, предусматривает прокладку сети подводных кабелей протяженностью 5,457 тыс. км между 14 прибрежными городами Папуа - Новой Гвинеи, в которых проживает порядка 8 млн человек. График реализации проекта, однако, не был заявлен.

Штаты, совместно с Японией и Австралией, работают над контрпредложением, которое могло составить конкуренцию плану Huawei, заявил глава американской дипломатической миссии в Канберре Джеймс Карузо в ходе выступления на австралийской радиостанции.

"Идея в том, что предложить альтернативу. Это не попытка помешать вести дела с Китаем. КНР сделала свое предложение, и мы можем предоставить конкурирующее", - сказал Карузо.

США и ее союзники начали энергичную кампанию по сдерживанию роста Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета. Ранее Австралия отказала Huawei в контракте на создание мобильной сети по соображениям госбезопасности, а также заблокировала ее участие в проекте прокладки подводной кабельной сети от Сиднея до Папуа - Новой Гвинеи и Соломоновых островов.