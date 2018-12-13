На Украине проверят музейный фонд в Киево-Печерской и Почаевской лаврах на предмет пропаж

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины ведет сверку музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, ее результат огласят 17 декабря, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"У нас сегодня проходит сверка музейного фонда и фонда заповедника, которые предоставлялись в пользование в Киево-Печерской лавре, также в Почаевской лавре. 17 декабря будет отчет", - сказал он журналистам в четверг.

По словам министра, только тогда можно будет получить достоверную информацию о том, чего не выявлено и есть ли какие-то потери. Нищук отказался до обнародования отчета комментировать возможные потери экспонатов фондов.

В то же время он подчеркнул, что четыре главных предмета, которые представляют большую ценность, находятся на месте в Киево-Печерской лавре.

"Что касается о тех или иных икон, которые являются музейным фондом государства Украины, то мы сообщим о их наличии 17 декабря", - отметил министр.