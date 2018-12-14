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Лукашенко назвал НАТО на Украине меньшей угрозой, чем "отмороженные нацмены с ружьем"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасениях относительно размещения сил НАТО на Украине.

"Чем дальше - тем хуже (развивается ситуация в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины - ИФ). Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.

"Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести (ситуацию - ИФ)", - добавил президент.

При этом Лукашенко отметил, что у таких "нацменов" может появиться ракетное вооружение. "В этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии в очередной раз заявил, что без участия США конфликт в Украине не будет решен. "Но мы втроем (Белоруссия, Россия, Украина - ИФ) можем решить. Надо сесть и подумать, отказаться от нападок, где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить. Давайте делать шаги в этом направлении", - отметил он.

Лукашенко призвал стороны к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, отметив, что хорошо знает, что происходит на Украине. "Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и даже руководство России (...) Нам ли, славянам воевать здесь. Я знаю украинцев, они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит", - сказал президент.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко

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