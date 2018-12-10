Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба главы государства.\

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров", - сказано в законопроекте, который был поддержан Верховной радой 6 декабря.

"Непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу. Другие составляющие этой стратегии: безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности", - прокомментировал Порошенко.

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

Президент подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать этот договор или прекратить. По его словам, "выбор очевиден - прекратить".

Порошенко добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Договор о дружбе между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 года, Верховная Рада ратифицировала его в январе 1998 года.