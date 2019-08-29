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Болтон предупредил Белоруссию о выборе отказа от суверенитета

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и ее народ сами должны определиться со своим суверенитетом, заявил после переговоров с президентом Александром Лукашенко советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он отметил, что некоторые страны выбирают отказ от независимости и суверенитета либо его части. "Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение - он все еще хочет оставаться суверенным государством", - сказал Болтон.

Лукашенко ранее назвал визит Болтона в Минск историческим и подтвердил готовность к нормализации двусторонних отношений. "Мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - напомнил он. Он предложил советнику Трампа откровенно обсудить все проблемы в отношениях двух стран, даже если это будет неприятно для белоруской стороны.

Болтон, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты в этом смысле интересуют вопросы прав человека и нераспространения оружия. Он назвал переговоры хорошей возможностью обсудить региональную безопасность, в том числе с учетом стран региона, не входивших в СССР, и двустороннее сотрудничество.

Советник также заявил, что Белоруссия и ее народ сами должны определиться со своим суверенитетом. Он отметил, что некоторые страны выбирают отказ от независимости и суверенитета либо его части. "Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение - он все еще хочет оставаться суверенным государством", - сказал Болтон.

На переговорах чиновники не обсуждали повышение уровня дипломатических отношений. Как сказал Болтон, для восстановления этих связей необходим "прогресс в определенных сферах".

Он отметил, что и не планировал в ходе этого визита обсуждать эту проблему.

С 2008 года у США нет посла в Минске, а у Белоруссии - посла в Вашингтоне, тогда же стороны взаимно ограничили количество работающих дипломатов. Ограничение на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

Александр Лукашенко Белоруссия Минск Джон Болтон США

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