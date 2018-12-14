Патриарх Кирилл призвал политических и религиозных лидеров мира защитить УПЦ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания главам православных церквей, папе римскому, главе англикан, генсеку ООН, президенту Франции, канцлеру Германии и ряду других лидеров в связи с давлением со стороны украинских властей на Украинскую православную церковь и вмешательством государства в церковную жизнь на Украине.

Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, глава РПЦ призвал религиозных и государственных деятелей и руководителей международных организаций приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - говорится в послании патриарха Кирилла.