Российский биопринтер на МКС распечатал человеческие ткани

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты в ходе эксперимента с биопринтером "Органавт" смогли воспроизвести на Международной космической станции хрящевую человеческую ткань, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На доставленном на станцию российском 3D-биопринтере "Органавт" впервые на орбите удалось напечатать хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна", - написал Рогозин в твиттере.

Так же он опубликовал фотографии, на которых российский космонавт Олег Кононенко демонстрирует ход эксперимента, который имеет важное значение для отработки технологии работы в дальнем космосе.

В декабре 2018 ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента, будут доставлены на Землю, после чего начнется их исследование. В начале 2019 года результаты будут обнародованы.

3 декабря с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск ТПК "Союз МС-11", на котором находился магнитный 3D-биопринтер "Органавт", разработанный для проведения первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.

Проект "Магнитный 3-D биопринтер", в реализации которого участвуют "3Д Биопринтинг Солюшенс", госкорпорация "Роскосмос" и компания "Инвитро", начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.

Аналогичный биопринтер находился на борту "Союза МС-10" 11 октября, когда произошла нештатная ситуация. Из-за аварии носителя эксперимент не состоялся. Оборудование не вернулось на Землю, так как находилось в бытовом отсеке.

Однако для проведения эксперимента в кратчайшие сроки был подготовлен дублер биопринтера и успешно доставлен на МКС.