В Японии продлили на десять дней содержание под стражей экс-главы Nissan

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Судебные власти Японии согласились в воскресенье продлить на 10 суток срок содержания под стражей бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона, сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, бизнесмен не сможет выйти на свободу на 1 января 2019 года. Он находится в тюрьме с середины ноября.

После продления срока задержания Гон столкнется с более жесткими условиями: отныне его могут посещать только адвокатов и сотрудников посольств.

Ранее в токийской прокуратуре сообщили, что Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, согласно которому убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, могли быть перенесены на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн. Гон свою вину не признает.