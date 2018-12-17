Мэй заявит парламенту о недопустимости повторного референдума по Brexit

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник попытаться убедить членов парламента, что проведение второго референдума по выходу страны из Евросоюза нанесет стране непоправимый политический ущерб.

"Еще одно голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики", - готовится заявить премьер. Выдержки из ее предстоящей в парламенте речи распространила пресс-служба главы правительства.

Мэй намерена подчеркнуть, что проведение повторного референдума "подорвет веру народа", а также приведет к "дальнейшему разделению страны в тот самый момент, когда мы должны работать над ее объединением".

Премьер уже перенесла на январь голосование в парламенте по утверждению согласованного с ЕС соглашению по Brexit.

Если парламент не одобрит это соглашение, пересмотреть условия которого в пользу Великобритании отказался ЕС, то Лондон все равно выйдет из ЕС, но не на условиях договоренностей с европейцами, а это может привести к серьезным торговым сбоям и вызвать финансовый кризис, отмечают эксперты.

Накануне The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что ряд консерваторов готовятся к проведению повторного референдума, согласовывая этот вопрос с лейбористами.