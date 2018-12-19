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В Минфине США заявили, что проведут переговоры по торговле с КНР в январе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - США и Китай намерены провести переговоры по вопросам торговли в январе, заявил во вторник в интервью Bloomberg министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам министра финансов, сейчас стороны обсуждают "логистику нескольких встреч" по торговым вопросам. "Мы ожидаем, что встречи будут в январе", - отметил министр, не уточнив их уровень. Мнучин подчеркнул, что США и КНР нацелены на "оформление в виде документа соглашения" по торговле к 1 марта.

В ходе встречи "на полях" аргентинского саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о том, что американская сторона не будет вновь повышать тарифы на ввозимые в США китайские товары.

Как сообщалось, с 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. Одновременно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

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Теги: США, КНР, Стивен Мнучин

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