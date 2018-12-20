В РПЦ уведомили депутатов Рады, что центр УПЦ - в Киеве, а не в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали депутатам украинского парламента на то, что центр УПЦ находится не в Москве, а в Киеве.

"И ещё по поводу сегодняшнего решения Рады, что УПЦ не может так именоваться, т.к. является частью структуры, центр которой находится в Москве. Во-первых, в уставе Русской церкви чётко сказано, что центр УПЦ находится в Киеве", - сообщил "Интерфаксу" в четверг вечером глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Во-вторых, по его словам, в уставе РПЦ "нет географической привязки центра всей Церкви".

"Синод Русской церкви, ее Архиерейские Соборы могут заседать где угодно. Кстати, Синоды до 2014 года раз в году проходили и в Киеве. А в этом году, как известно, был Синод в Минске", - напомнил представитель РПЦ.

Таким образом он прокомментировал принятый Радой закон о том, что "религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны".