Руководство новой украинской церкви заявило о готовности к диалогу с УПЦ Московского патриархата

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) готово к диалогу с руководством Украинской православной церкви (Московского патриархата), заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, ПЦУ настроена на конструктивные отношения, а не конфликт. "Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил предстоятель новой церкви. "Нам нужно вести диалог", - отметил митрополит Епифаний.

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной церкви", - сказал он.

Митрополит Епифаний также прокомментировал принятый Верховной радой закон о переименовании религиозных организаций с центром в "стране-агрессоре". По его словам, этот закон "отвечает ожиданиям украинцев". "Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - пояснил предстоятель новой украинской церкви.

Он считает, что закон не является вмешательством государства в дела церкви. "Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности", - сказал предстоятель ПЦУ.

По его мнению, такое решение Рады будет способствовать облегчению, а не усложнению отношений между церквями.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил новую церковь Украины и избрал руководителя этой структуры - им стал Епифаний (Думенко). Предполагается, что 6 января Епифаний в присутствии Порошенко получит томос об автокефалии из рук патриарха Константинопольского Варфоломея.

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата на внеочередном заседании в Киеве заявил, что, несмотря на создание новой церкви на объединительном соборе, именно УПЦ остается истинной Православной церковью страны.

"Это собрание (объединительный собор - ИФ) является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения. Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине", - сказано в обращении Синода УПЦ на ее сайте.