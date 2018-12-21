Работа лондонского аэропорта Гатвик опять возобновлена

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Администрация лондонского аэропорта Гатвик, после недавней приостановки работы аэропорта из-за информации о возможном появлении в этом районе беспилотника, объявила о возобновлении отправки и приема авиарейсов, сообщается в пятницу в твиттере аэропорта.

"Взлетно-посадочные операции возобновлены", - отмечается в твиттере.

По сообщению британского издания Independent, руководство аэропорта, тем не менее, рекомендует пассажирам внимательно проверять время рейсов. Кроме того, некоторые рейсы были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.

Ранее в пятницу в лондонском аэропорта Гатвик были прекращены отправка и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника. Близ аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам.

Аэропорт уже закрывался из-за появления беспилотников ранее на этой неделе. Гатвик прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу. В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.