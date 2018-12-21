Лондонский аэропорт Гатвик заработал после сбоя из-за полетов дронов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лондонский Гатвик возобновляет работу после почти двухдневного перерыва, готовится к отправке и приему нескольких рейсов, говорится в сообщении аэропорта.

"Взлетно-посадочная полоса Гатвика сейчас доступна, ограниченное число рейсов стоят в расписании прилетов и вылетов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Пассажиров просят проверять расписание перед тем, как отправиться в аэропорт.

По данным телеканала Sky News, дроны, из-за которых аэропорт закрыли, не наблюдались в районе аэропорта со вчерашнего вечера. В целом со среды беспилотники возле аэропорта замечали более 50 раз.

Телеканал сообщает, что в Гатвике уже приземлился один самолет, вылетевший из аэропорта Восточный Мидландс.

Аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по московскому времени в четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 по московскому времени) вновь приостановил работу. В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.